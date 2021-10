Maine-et-Loire : disparition inquiétante d’un septuagénaire à Baugé-en-Anjou

Disparition inquiétante dans l'est du Maine-et-Loire. Charles Capdeville, 75 ans, est recherché par la gendarmerie après avoir quitté son domicile à Baugé-en-Anjou, lundi 11 octobre à 19h. Le septuagénaire est parti sans ses papiers indiquent les militaires, sans lunettes et sans portable.

Il mesure 1m70 et est reconnaissable à sa barbe blanche prononcée et ses habits : une chemise et un pull noirs ainsi qu’un jean bleu marine. Selon la gendarmerie, l’homme aurait pu "parcourir plusieurs dizaines de kilomètres d’après son profil sportif".

Si vous apercevez cette personne, contactez la brigade de gendarmerie de Baugé-en-Anjou au 02 41 89 10 17.