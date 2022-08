Maine-et-Loire : le feu de Baugé-en-Anjou désormais « fixé »

Selon le maire de la commune, Philippe Chalopin, le feu a ravagé 1540 hectares de végétation. Plus de 600 pompiers, du département mais aussi des régions limitrophes étaient encore mobilisés ce mercredi, soutenus par des avions bombardiers d’eau Dash. La vigilance reste toutefois de mise et les pompiers espèrent maitriser complètement l’incendie le plus rapidement possible. Une mission qui pourrait s'annoncer difficile ce jeudi en raison des conditions météorologiques : des températures toujours très élevées, du vent et une faible hygrométrie. Environ 200 hectares sont toujours menacés.

Un ministre sur place

Ce mercredi, le ministre de la Transition Écologique, Christophe Béchu, originaire du département, s’est rendu sur place.