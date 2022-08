Maine-et-Loire : le point sur l’incendie de Baugé-en-Anjou ce mercredi matin

La forêt de Pugle continue de brûler, dans le Maine-et-Loire, ce mercredi 10 août dans la matinée. Débuté lundi après-midi, le feu « a pris une ampleur importante, on est à 1.240 hectares de brûlés. Nous ne sommes toujours pas maîtres du feu », confient les pompiers du département. Ces derniers redoutent cette journée de mercredi, alors qu'il va faire « très chaud » et qu'un « renforcement du vent » est craint, mais espèrent tout de même parvenir à maîtriser les flammes avant ce soir.

70 personnes évacuées

22 points sensibles, dont un centre d’hébergement pour personnes handicapés, sont particulièrement surveillés. 70 personnes ont été évacuées pour le moment. « Les actions des sapeurs-pompiers ont été efficaces en ce qui concerne la protection des points sensibles puisqu'on a aucun point sensible qui a été impacté par le sinistre. Par contre on n'a pas encore réussi à prendre la maitrise de ce sinistre », détaillent les pompiers. 500 à 700 hectares seraient encore menacés selon Philippe Chalopin, le maire de Baugé-en-Anjou, qui décrit un paysage « lunaire ».

L’origine du sinistre n’est pas encore connue, mais quelques éléments suspects ont été relevé par les pompiers. « On a des sautes de feu improbables, on suspecte très fortement des allumages volontaires d’incendie », estiment-ils. En parallèle, le département a été touché par un deuxième incendie hier, sur le secteur de Beaulieu-sur-Layon. 80 hectares ont été détruits. « Ce feu est fixé et on est maitre du feu », expliquent les pompiers.