Maine-et-Loire : le traîneau du Père Noël disparaît à La Lande-Chasles

Quelle fut la surprise du Père Noël, après avoir arpenté toutes les rues de La Lande-Chasles, quand il s'est aperçu que son traîneau n'était plus là. Le drame s'est produit ce lundi 25 décembre au matin. Le célèbre bonhomme rouge ne s'est pas démonté et a décidé, avec l'un de ses lutins, de faire du stop. Peut-être l'avez vous aperçu. Le maire de la commune, Jean Christophe Rouxel en a profité pour immortaliser le moment. En espérant que le Père Noël a pu regagner son Pôle Nord adoré, et qu'il se cassera moins le nez l'année prochaine.