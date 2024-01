Maine-et-Loire : mission accomplie pour le Musée des Blindés de Saumur

Succès total pour l’association des Amis du Musée des Blindés de Saumur, à l’origine d’une cagnotte lancée en décembre dernier pour restaurer l’une des pièces maitresses de sa collection : un char Tigre 1 datant de la Seconde Guerre Mondiale. Il n’en existe seulement plus que six dans le monde.

"Un char qui a fait couler beaucoup d’encre"

Avant d’entrer dans les détails, la chargée de communication pour l’association des Amis du Musée des Blindés et de la cavalerie, Tiphaine Verley, nous fait les présentations : « c’est un char qui a fait couler beaucoup d’encre, c’était un char star du IIIème Reich. Il était adulé par ses équipages et très craint par les alliés, avec une force de frappe et un blindage qui en faisaient le seigneur des champs de bataille de l’époque. Le nôtre, le numéro 114 a été produit en avril 1944, il a été envoyé en Normandie pour le débarquement. Mais suite à un choc, il a été stoppé et abandonné par son équipage. » Ce sont ensuite les résistants des Forces Françaises de l’Intérieur qui l’ont récupéré, l’ont remis en état de marche et s’en sont servis pour libérer la France. Il est resté en service actif dans l’armée française jusqu’en 1955.

Alors que la mécanique de la machine n’a plus fonctionné depuis près de 70 ans, elle a été démontée en décembre 2022 et les bénévoles ont été agréablement surpris de voir qu’elle était encore en excellent état de conservation. « C’était une demande très forte des passionnés, des bénévoles de l’association, de par sa rareté, son aura, son histoire particulière avec ce changement de drapeau. Il y a un enjeu historique et patrimonial », poursuit la chargée de communication.

Objectif atteint

À l’origine de la campagne de financement participatif, l’association avait fixé la cagnotte à 150.000 euros. Cagnotte aujourd’hui dépassée grâce à la participation de nombreux donateurs. « L’objectif, c’est qui roule, que l’on puisse réétendre un vrai bruit de moteur. Car aujourd’hui, le seul qui roule n’a plus son moteur d’origine. On veut entendre le vrai cri du tigre, on va donc le restaurer entièrement », explique Tiphaine Verley.

La restauration du bloc moteur va être confiée à une entreprise spécialisée. Tout le reste sera restauré par l’atelier du Musée des Blindés qui comprend quatre ouvriers d’État. Et pour entendre le tigre rugir à nouveau, il n’y a cependant pas de date officielle. Tiphaine Verley assure vouloir faire ça bien, mais pas trop vite.