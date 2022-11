Maine-et-Loire : un arrêté municipal autorise le Père Noël à circuler dans une commune

Plus petite commune du département mais pas la moins active sur les réseaux sociaux, La Landes-Chasles fait encore parler d’elle. Ce mardi 30 novembre, la municipalité a en effet décidé de prendre un arrêté assez original, qui concerne… le Père Noël en personne !

Selon le texte, et en tenant compte du code général des collectivités territoriales, du code de la route et du code pénal, « le Père Noël est autorisé à circuler avec ses rennes et son traineau comme bon lui semble, tout en respectant la sécurité des usagers, les 24 et 25 décembre sur l’ensemble de la commune ».

Attention, cependant, l’arrêté précise qu’il est « interdit de donner à manger aux rennes, car en cas de mauvaise digestion, cela pourrait entrainer un retard dans la distribution des cadeaux ». En cas de rencontre avec le Père Noël, les habitants sont par ailleurs priés de respecter les gestes barrières, notamment le port du masque.