Maine-et-Loire : un documentaire retraçant les espaces naturels sensibles

Découvrir une partie des 89 espaces naturels sensibles et leurs espèces protégées qui se trouvent en Maine-et-Loire. Voilà, en résumé, ce que proposent les réalisateurs José et Romain Saudubois à travers leur film intitulé « Sensibles ». Ces derniers n’en sont pas à leur coup d’essai puisqu’ils étaient déjà les auteurs d’un documentaire mettant l’accent sur les basses vallées angevines en 2019.

Un travail de deux ans

Après un travail de deux ans, leur nouveau documentaire vient de sortir. Celui-ci vise à monter comment les Hommes interagissent avec la nature, en soulignant l’importance des espaces naturels sensibles (ENS) de l’Anjou. Romain les définit comme des « espaces référencés par le Département. Ce sont des milieux naturels avec des spécificités géologiques sur lesquelles s’exprime une biodiversité particulière. Des espaces délimités à préserver, à protéger, dans lesquels il peut y avoir des espèces plus ou moins rares. »

Pour cela, le duo familial a notamment collaboré avec des naturalistes, des biologistes et des techniciens. Au total, les réalisateurs ont porté leurs regards sur une quinzaine d’espaces naturels sensibles, ce qui a nécessité une cinquantaine d’heure de rushs, et donc, un travail important de montage pour arriver à un rendu final de 52 minutes. Tout, sauf une contrainte, assure José : « on n’a pas été frustrés de ne pas avoir pu mettre toutes nos images. Ce qui nous importait était l’écriture de notre documentaire. Au contraire, on a pris beaucoup de plaisir à être présents sur le territoire, rencontrer toutes ces personnes extraordinaires, ce fût très valorisant et enrichissant. »

Message positif

Son fils Romain avoue de son côté avoir redécouvert le département du Maine-et-Loire en réalisant ce documentaire. Au-delà d’un travail de sensibilisation auprès des spectateurs, il souhaite également faire passer un message positif, avec l’idée de « se rassurer un peu, car bien que la biodiversité dont fait partie l’homme est en difficulté avec les événements climatiques, il y a une vraie résilience de la nature. Quand les agissants peuvent prendre en main les choses, la nature et les espèces reviennent très vite, et il y a encore plein de choses à faire. »

Vous retrouverez ici toutes les dates de projection du documentaire « Sensibles ».