Maine-et-Loire : un véhicule des services VINCI Autoroutes percuté, le 31ème depuis le début de l’année

Ce matin, alors qu’une patrouille disposait des panneaux sur l’A85 en direction d’Angers au niveau de la section située entre les sorties Vivy et Longué, leur fourgon a été percuté par un poids lourd. Aucun blessé n’est à déplorer, que ce soit du côté des agents autoroutiers ou du conducteur. Un accident qui porte à 31 le nombre d’incidents de ce genre depuis le début de l’année, et qui a provoqué la colère des services de VINCI Autoroutes.

"Une prise de conscience de l’ensemble des automobilistes est absolument nécessaire", soulignent-ils dans un communiqué. "La vie des hommes et des femmes en jaune, dont la mission est de veiller à la sécurité de tous sur l’autoroute, ne doit plus être mise en péril. Cette priorité passe par le respect du code de la route, et notamment celle du corridor de sécurité".

L’accident s’est produit alors que "les dispositifs de signalisation étaient pourtant activés et très visibles". Les heurts de fourgon sont souvent "liés à des épisodes de somnolence ou à un manque d’attention de la part des conducteurs", rappelle la société concessionnaire d’autoroutes.

Des comportements « inadmissibles »

Selon l’édition 2021 du Baromètre européen de la conduite responsable, publié en mai dernier, près de 7 conducteurs sur 10 admettent ne pas respecter le corridor de sécurité, cette "barrière virtuelle" qui impose au conducteur de s’éloigner au maximum des intervenants. Une règle intégrée au code de la route depuis 2018, et dont 28% des conducteurs ne connaissent pas son existence.

De plus, 39% des personnes sondées ont admis continuer à conduire malgré un effet de fatigue, tandis que plus de la moitié d’entre elles téléphonent au volant via un système de Bluetooth. "Ces comportements sont inadmissibles", s’insurge VINCI Autoroutes.

La société d’autoroute vient de déployer une campagne de sensibilisation à la suite de l’accident de ce matin, afin de les "inciter à être attentifs à l’approche des zones d’interventions des agents autoroutiers".