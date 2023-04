Malade, Stromae annule ses concerts jusqu'au mois de mai

Une mauvaise nouvelle pour les fans de Stromae. L’artiste belge annonce ce mardi soir qu’il renonce à assurer ses concerts - dont deux à Toulouse et un à Lyon, jusqu’à la fin du mois de mai.

« Je dois me résigner au fait que ma santé ne me permet malheureusement pas de continuer à venir à votre rencontre pour l'instant. Je partage avec vous cette nouvelle avec énormément de regret et une profonde tristesse, mais je me dois d'écouter mes limites », explique-t-il sans donner plus de détails, dans un communiqué.

L’auteur de Formidable précise « prendre le temps de (se) rétablir pour reprendre (…) la suite des concerts ».