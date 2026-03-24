Maladie de Charcot : un traitement redonne espoir aux patients

Un nouveau traitement, actuellement en phase d’évaluation, montre des résultats particulièrement encourageants.

Une avancée médicale suscite aujourd’hui un réel espoir pour les personnes atteintes de la maladie de Charcot, une pathologie neurodégénérative grave, souvent handicapante et associée à une espérance de vie réduite.

Parmi les patients concernés, Christophe Tardieu incarne cet espoir. Son témoignage, relayé par France 3, met en lumière les effets concrets de ce traitement expérimental qu’il suit depuis maintenant quatre ans. Il reçoit régulièrement du Qalsody, administré une fois par mois par ponction lombaire au CHU de Toulouse.

Ce médicament repose sur une approche de thérapie génique. Son principe est de bloquer la production d’une protéine mutée impliquée dans certaines formes rares de la maladie. En agissant directement à la source du problème, cette stratégie vise non seulement à ralentir la progression de la maladie, mais aussi à stabiliser l’état des patients.

Les effets observés chez Christophe Tardieu sont significatifs. Au fil du traitement, il a constaté une amélioration de son état général : une prise de poids, une augmentation de son périmètre de marche, une diminution de la fatigue chronique, et surtout, une stabilisation de sa condition. Autrement dit, la maladie ne progresse plus, ce qui constitue une avancée majeure dans la prise en charge de cette pathologie.

En France, une cinquantaine de patients participent actuellement à ces essais cliniques. Les résultats sont globalement positifs : tous ont connu un ralentissement notable de la progression de la maladie, voire une stagnation. Ces améliorations se traduisent directement par une meilleure qualité de vie, un enjeu essentiel pour les personnes atteintes.

La prochaine étape est désormais entre les mains de la Haute Autorité de Santé, qui doit se prononcer prochainement sur l’autorisation de mise sur le marché de ce traitement. Considéré comme un médicament orphelin, il ne concerne qu’un nombre restreint de patients atteints de formes spécifiques de la maladie.