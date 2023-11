Marché de Noël 2023 à Tours : le programme dévoilé !

Parce que Noël c’est bien évidemment, la fête et… la nourriture ! Un village gourmand va en effet s’installer place Anatole-France du 24 novembre au 7 janvier. Les visiteurs y découvriront uniquement des chalets dédiés à la gastronomie, et un bar central. Des chalets seront également installés boulevard Heurteloup et place de la Résistance, dédiés quant à eux aux commerçants et artisans. Ils seront ouverts du 24 novembre au 26 décembre.

Et plus largement, des marchés de noël seront installés dans toute la ville, ponctuellement :

Centre Commercial « L’heure tranquille » du 24 novembre au 7 janvier

du 24 novembre au 7 janvier Centre commercial de Montjoyeux , par l’association les Joyeux Montois samedi 9 décembre

, par l’association les Joyeux Montois samedi 9 décembre Place Michelet , par l’association « Le Renouveau de la place Michelet » samedi 9 décembre

, par l’association « Le Renouveau de la place Michelet » samedi 9 décembre Parking du Leroy Merlin , par l’association de l’Arche de Tours Nord samedi 9 et dimanche 10 décembre

, par l’association de l’Arche de Tours Nord samedi 9 et dimanche 10 décembre Place Châteauneuf , par l’association « Com&A » samedi 16 décembre, de 10h à 19h

, par l’association « Com&A » samedi 16 décembre, de 10h à 19h Place de Strasbourg et jardin Boylesve , par le Comité de quartier Strasbourg / Lakanal samedi 16 décembre

, par le Comité de quartier Strasbourg / Lakanal samedi 16 décembre Hôtel de Ville - Marché de Lëon par Radio Béton samedi 16 décembre, de 10h à 20h et dimanche 17, de 10h à 18h

par Radio Béton samedi 16 décembre, de 10h à 20h et dimanche 17, de 10h à 18h Hôtel de Ville - Marché aux truffes et au safran de Touraine samedi 23 décembre, de 9h30 à 14h

Manèges et animations

Cet hiver encore, des animations et attractions seront proposées aux visiteurs, avec notamment le retour de la « patinoire sans glace ». La municipalité avait fait le choix, déjà, l’an dernier, de remplacer la patinoire par une piste de patins à roulette. Elle sera installée place Anatole France, à côté de la grande roue, du 24 novembre au 7 janvier.

D’autres attractions sont proposées :

Place Jean-Jaurès: Carrousel - 3€/ticket

Hors vacances scolaires

lundi, mardi, jeudi, vendredi et dimanche : 15h - 19h • Mercredi et samedi : 11h - 19h

Vacances scolaires : Tous les jours de 11h-19h

Parvis de la gare: Rennes du Père Noël - 3€/ticket

Du lundi au vendredi : 11h - 20h

Les samedis, dimanches et vacances scolaires : 11h - 21h

Boulevard Heurteloup: Carrousel - 3€/ticket •Tous les jours :11h-20h

Nocturnes les vendredis et samedis : 11h - 21h

Place de la Résistance (jusqu’au 31 décembre) : Manège sapin magique - 3 €/ticket - Tous les jours : 11h-20h / Nocturnes les vendredis et samedis : 11h - 21h

Porte de Loire (Haut de la rue Nationale) : Manège enfantin - 3€/ticket - Tous les jours : 11h-13h et 14h-20h. Carrousel - 3€/ticket : Tous jours 11h - 20h

Présence du Père Noël

Le Père Noël répondra bien présent cette année encore, avec son lutin. Ils iront à la rencontre des Tourangeaux boulevard Heurteloup, place de la Résistance et place Anatole France, de 14h à 19h,

Les mercredis 6, 13 et 20 décembre

Les samedis 9, 16 et 23 décembre

Les dimanches 10, 17 décembre

Le dimanche 24 décembre de 13h à 16h15

Une animation festive sera également proposée des groupes de musique, en déambulation sur les marchés, les vendredis 1er, 8, 15 et 22 décembre.

À noter que les commerces seront ouverts les dimanches 26 novembre, 3, 10, 17, 24 et 31 décembre.