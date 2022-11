Marché de Noël : Orléans devient une station de ski !

Le marché de Noël d’Orléans ouvre ses portes ce vendredi 25 novembre. Pour l’occasion, la ville se transforme en station de ski !

Tout schuss à Orléans ! Effectivement, faire du ski dans la capitale loirétaine est peu probable, mais les animations proposées à l’occasion du marché de noël vous donneront l’impression d’être dans une station de ski. C’est du moins le pari fait par la municipalité. Plusieurs places de la ville seront investies pour l’occasion, avec une décoration placée sous le thème de la station des sports d’hiver. « La station de ski c’est d’abord un état d’esprit, nous explique William Chancerelle, adjoint délégué à l’évènementiel. On a essayé de composer une cartographie du marché de noël qui permet d’aller de la place du Martroi (…) vers la trace des ours place de la République avec des chalets gourmands et la maison du père noël, et puis on descend sur la place de Loire, avec luges et compagnie ».

. .

Au programme donc : un marché de noël, la grande roue, des illuminations sur la cathédrale, une piste de luge et de curling, des stands pour se prendre en photo, et des déambulations festives. Parmi les chalets présents, sept seront consacrés au développement durable. Et 13 autres seront occupés par des créateurs et artisans. La municipalité a souhaité ainsi mettre une fois de plus en avant la ville mais aussi la région. « Le local, c’est fondamental (…) le marché de noël d’Orléans sera réussi s’il ressemble à Orléans », souligne l’élu.

. .