Marche des fiertés à Tours : une édition 2023 particulière

Le 31 mai dernier, un jeune de 17 ans a été arrêté à Tours, pour avoir commis diverses dégradations envers le centre LGBTI+ de la ville, et notamment, avoir jeté un engin explosif dans les locaux. Cette dernière attaque était la 6ème subie par l’association depuis le début de l’année.

Plus récemment, le passage piéton peint par la ville aux couleurs de l’arc-en-ciel, dans le cadre de la semaine des fiertés tourangelle, a été recouvert par de la peinture blanche, quelques heures seulement après sa réalisation. « Quand ils ont installé les passages piétons, on savait que ça allait être vandalisé, nous avoue Ash Clavau, co-fondateur du centre. Mais on ne savait pas que ça allait être si vite. C’est de la pure bêtise ».

Sécurité renforcée

C’est dans ce contexte que la communauté LGBT de Tours s’apprête à défiler, et à faire la fête, à l’occasion de la Marche des fiertés 2023. Pour l’occasion, un dispositif de sécurité policiers conséquent va être mis en place, pour éviter tout débordement. « On a notre propre service d’ordre sur la marche, avec une trentaine de bénévoles de l’association. Pareil sur le village associatif », nous précise Ash Clavau.

Si l’envie de faire la fête domine, une pointe d’appréhension se fait néanmoins ressentir. « Certains de nos bénéficiaires ne se sentent plus en sécurité dans cette ville (…) Tours est une ville que j’adore, mais j’ai toujours cette petite appréhension. On se sent de moins en moins en sécurité », avoue le co-fondateur du centre LGBTI de Touraine.

A noter qu’au sein des locaux de l’association, la sécurité va également être renforcée. Des caméras ont été installée à l’intérieur des locaux. La mairie va installer des caméras à l’extérieur. Des alarmes vont être mises en place, reliées directement à la police nationale. Les vitres ont été renforcées, et des rideaux de fer seront mis à la porte d’entrée et sur les baies vitrées.

La marche des fiertés LGBTI de Tours, placée sous le thème des 10 ans du mariage pour tous, débutera à 12h30, au château de Tours, ce samedi 17 juin.