Le centre LGBTI de Tours attaqué à la bouteille explosive, "un cap a été franchi"

Le centre LGBTI n’a pas le temps de panser ses plaies. À peine remis des dégradations de fin avril et d’il y a dix jours, les locaux de l’association ont de nouveau été la cible de violences hier. Une bouteille explosive, contenant de l’acide et de l’aluminium, a été jetée en leur direction. Trois personnes qui se trouvaient à l’intérieur au moment des faits ont immédiatement quitté les locaux, rapporte La Nouvelle République. L’incident n’a heureusement pas fait de blessé. C’est la sixième fois depuis le début de l’année que le centre est pris pour cible.

"Un cap a été franchi"

Tout comme le maire Emmanuel Denis, le préfet d’Indre-et-Loire Patrice Latron s’est rendu sur place. Ce dernier "condamne fermement ce nouvel acte de violence" et "apporte son soutien au centre". Sur place également, le député EELV Charles Fournier qui souligne "qu’un cap a été franchi", ajoutant que "c’est directement l’intégrité physique des personnes qui était visée et non plus les seules dégradations matérielles, déjà si condamnables". "Les autorités locales vont se mobiliser pour protéger l'association et ses membres", assure-t-il. L’élu a par ailleurs invité les Tourangeaux et Tourangelles à se joindre à la Marche des Fiertés du 17 juin prochain pour exprimer leur solidarité et dire "non à la LGBTIphobie".