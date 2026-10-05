Marguerite se livre sans filtre dans son premier album « Guérir »

Après Grandir, son premier EP sorti en 2025, Marguerite passe à l’étape suivante. Avec Guérir, disponible depuis le 2 octobre, la chanteuse de 25 ans signe un premier album de onze titres, entre pop, guitares, mélodies entêtantes et passages plus sombres. Le titre du disque résume à lui seul sa démarche. Marguerite y explore les blessures qui accompagnent le passage à l'âge adulte, la famille, le rapport au corps et la quête de soi. Plutôt que de simplement raconter ses difficultés, elle cherche à les transformer en quelque chose de positif.

Musicalement, Guérir joue sur les contrastes. Des morceaux solaires et entraînants côtoient des titres plus mélancoliques comme Les Fourmis, La Famille ou Crash test. À l'inverse, La Boss assume une énergie électro et fédératrice. Marguerite s'appuie une nouvelle fois sur son écriture très personnelle, qui donne au disque une impression de spontanéité et de proximité.

Parler du corps, rire des critiques

Sur Guérir, Marguerite ne cherche pas non plus à lisser son discours. Frida, par exemple, répond avec humour aux critiques reçues sur son monosourcil, notamment après son passage à la Star Academy. La chanteuse transforme ces remarques sur son physique en un morceau pop plein d'autodérision. Cette liberté traverse tout l'album. Marguerite assume de parler du corps féminin, des complexes et des injonctions qui l'accompagnent.

Après le succès de Les Filles, les meufs, devenu l'un de ses titres emblématiques, Marguerite confirme avec ce premier album une identité qui dépasse largement son passage à la télévision. Grandir racontait les débuts de cette construction personnelle. Guérir en est un disque sur ce que l'on garde de ses expériences, mais surtout sur la manière de continuer à avancer.