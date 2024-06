En moyenne, en effet, un mariage composé de 80 à 100 invités revient à 12.000 euros, d’après une étude du site Internet Mariages.net.

Alors comment faire quelques économies ? D’abord cela tombe bien, les soldes ont commencé cette semaine, l’occasion d’acheter ses chaussures à bas prix, par exemple. Sinon, vous pouvez louer des vêtements ou de la décoration sur des sites bien spécifiques, ou alors opter pour de la seconde main sur Vinted ou Le Bon Coin.

Les food trucks peuvent aussi être une bonne idée et coûter un peu moins cher que les traiteurs traditionnels.

Sinon pour avoir des trucs et astuces, il y a pas mal d’applications qui peuvent vous donner des coups de pouce, comme par exemple « My Wed »

Enfin, même si nous sommes actuellement en plein été, vous pouvez plutôt tentez de vous unir hors saison, en automne ou en hiver, quand les prestataires proposent des tarifs bien plus avantageux. Parfois ça peut même aller jusqu’à -50%. Et ce sera l’occasion de sortir votre plus belle doudoune.