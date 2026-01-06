Marine intègre la troupe des Enfoirés
Publié : 6 janvier 2026 à 11h26 par Elodie Quesnel
Marine a annoncé rejoindre la troupe des Enfoirés qui donnera pas moins de sept concerts à l'Accor Arena de Paris à partir du 13 janvier.
2026 démarre sur les chapeaux de roue pour Marine. La gagnante de la Star Academy 2025, en plus de poursuivre sa tournée, rejoint dès le 13 janvier, et pour sept dates, la troupe des Enfoirés.
Marine sera donc la petite nouvelle, aux côtés d’une autre figure de l’émission de télé-crochet de TF1, Héléna. Les deux jeunes artistes devront se faire une place au sein d’une troupe qui compte une cinquantaine de chanteurs, sportifs, comédiens et autres personnalités. Le nouveau spectacle de la troupe, au profit des Restos du Cœur, La Ballade des Enfoirés, se déroulera sur la scène de l’Accor Arena de Paris.
Deux hymnes pour le prix d'un
Marine portera entre autres l’hymne écrit par Gaëtan Roussel, intitulé L’Île aux trésors. Il n’a pour l’instant pas été dévoilé. Il le sera sur scène, ainsi que dans l’album live de cette édition 2026, qui sera mis en vente dans les prochaines semaines, après la diffusion du concert sur TF1.
Pour le moment, un seul hymne a été dévoilé : Tout se casse, écrit par la chanteuse Santa.