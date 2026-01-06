Marine intègre la troupe des Enfoirés

2026 démarre sur les chapeaux de roue pour Marine. La gagnante de la Star Academy 2025, en plus de poursuivre sa tournée, rejoint dès le 13 janvier, et pour sept dates, la troupe des Enfoirés.

Marine sera donc la petite nouvelle, aux côtés d’une autre figure de l’émission de télé-crochet de TF1, Héléna. Les deux jeunes artistes devront se faire une place au sein d’une troupe qui compte une cinquantaine de chanteurs, sportifs, comédiens et autres personnalités. Le nouveau spectacle de la troupe, au profit des Restos du Cœur, La Ballade des Enfoirés, se déroulera sur la scène de l’Accor Arena de Paris.