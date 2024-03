Et pour commencer sur les changemens qui ont lieu en ce mois de mars 2024, on en a beaucoup parlé dans la Minute Conso : les fameuses super promotions. Celles-ci sont désormais terminées, en tout cas, sur les produits non-alimentaires, comme, par exemple, l’entretien, l’hygiène et la parfumerie. Des promotions qui ne peuvent plus dépasser 34% dans nos supermarchés.

Il est aussi important de souligner que c’est le dernier mois pour pouvoir toucher le chèque-énergie. Un coup de pouce qui nous permet de nous aider à payer nos factures de gaz et d’électricité. Vous avez en effet jusqu’au 31 mars pour l’utiliser. Mais la bonne nouvelle, c’est qu’un nouveau chèque sera envoyé par courrier prochainement aux ménages concernés.

C’est aussi la fin des titres-restaurants 2023 dématérialisés. Dès aujourd’hui, ils ne sont plus valables. Dernière petite mauvaise pour notre portefeuille si vous fumez : le prix des cigarettes qui continue encore et toujours d’augmenter. Une hausse de 50 à 75 centimes selon les paquets. Pour le détail, vous pouvez vous rendez sur le site Internet des douanes.