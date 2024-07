Marvel : stop ou encore ?

Le nouvel opus de Marvel Deadpool & Wolverine est d’ailleurs le seul de cette année puisque le prochain film de la saga, Captain America, ne sortira qu’en février 2025.

Pourtant depuis de nombreuses années, on a l'habitude de voir beaucoup plus de super-héros défiler dans les salles obscures. Mais cela semble faire quelque temps que les spectateurs boudent les héros masqués. L’an dernier, les troisièmes volets des Gardiens de la Galaxie et d’Ant-Man, mais aussi The Marvels n’ont pas très bien marché au cinéma.

Coupable d'agression

Conséquence : les annulations récentes des Éternels 2 et de Ant-Man 4. Et comme si cela ne suffisait pas, l’acteur censé être le grand méchant de la saga du multivers, Jonathan Majors, a été reconnu coupable cette année d’agression sur son ex-compagne. Marvel a donc décidé de se séparer de l’acteur.

Ce qui n’empêche pas le patron des studios Kevin Feige d’avoir annoncé cette semaine une nouvelle ère pour Marvel : la saga des mutants.

Enfin, dans l'objectif de ne pas prendre de risques sur ses prochaines recettes au box-office, la franchise prévoit des poids-lourds très prochainement au cinéma : Spider-Man 4, Thor 5, Les Quatre Fantastiques et Black Panther 3.