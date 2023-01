Maternité et sport de haut niveau : l'expérience de la sabreuse Cécilia Berder

Médaillée aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2021, la sabreuse Cécilia Berder est depuis le mois de mai 2022 maman d’une petite Ambre. Comme pour de nombreuses athlètes, son projet de maternité a dû s’adapter aux contraintes imposées par le sport de haut niveau. « Cela se réfléchit dans une carrière sportive, c’est sûr », témoigne celle qui a dû décaler son projet d’un an en raison du report des JO. « Être enceinte et avoir un enfant, cela fait une saison sans compétitions, sans points au classement mondial, et on perd sa place dans l’équipe. » A l’approche de Jeux Olympiques à la maison en 2024, le pari peut donc être risqué pour les athlètes.

« J’avais de l’appréhension au moment d’annoncer ma grossesse, que ce soit à mon club, mes entraineurs ou à la fédération », raconte Cécilia Berder. « Mais à 100%, les réactions ont été positives, les gens étaient contents, j’ai été surprise de ça. » Elle estime que les mentalités ont évolué ces dernières années, notamment grâce à des athlètes qui sont revenues au plus haut niveau après une pause maternité. « Je crois beaucoup en la force de l’exemple », confie la sabreuse. « Si j’ai cru que c’était possible pour moi, c’est parce que j’ai vu une Mélina Robert-Michon, une Charline Picon, une Cléopâtre Darleux le faire. » A son tour, elle espère servir d’exemple : « On échange avec des collègues qui ont 18-20 ans, et même si ce n’est pas leur projet actuel, ça fait un petit bout de chemin dans leur tête. » Cécilia Berder évoque aussi le sujet avec des hommes. « Ces sportifs aujourd’hui, ce sont peut-être de futurs entraineurs. En me voyant enceinte mais à l’entrainement tous les jours, ils se rendent compte que c’est possible. »

Un guide publié par le ministère des Sports

Les sportives sont de mieux en mieux accompagnées dans leur projet de grossesse, selon la championne du monde par équipe 2018. « Le ministère des Sports s’est emparé du sujet avec un livret pour toutes les bonnes pratiques », confie Cécilia Berder. « J’ai été suivie par une gynécologue experte dans ce domaine à l’INSEP, une préparatrice mentale férue de sport et une prof de piscine. » Alors que la sabreuse s’est entrainée tous les jours jusqu’à son accouchement, elle a apprécié « ne pas avoir été vue comme une personne fragile, mais avoir été challengée ». Elle estime que mentalement comme physiquement, pratiquer une activité sportive lui a permis de mieux vivre sa grossesse. En revanche, à partir de trois mois de grossesse, Cécilia Berder a arrêté les compétitions. « Il faut avoir un esprit très animal, donner sa vie, et j’ai senti que je n’avais plus ma place », admet-elle.