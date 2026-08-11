Matrix 5 : la saga culte va faire son grand retour au cinéma

Plus de 25 ans après le premier Matrix, sorti en 1999, la saga n’a décidément pas dit son dernier mot. Le studio a confirmé que « Matrix 5 » faisait bien partie de ses projets actuellement en développement. Le film est même envisagé pour une sortie après 2027, même si aucune date précise n’a encore été annoncée.

Pour ce nouveau chapitre, le studio a confié les commandes à Drew Goddard, qui sera chargé d’écrire et de réaliser le film. Le cinéaste, notamment connu pour La Cabane dans les bois et son travail sur Daredevil, devra imaginer une nouvelle histoire dans l’univers créé par Lana et Lilly Wachowski. Lana Wachowski reste d’ailleurs associée au projet en tant que productrice exécutive.

Mais la grande question que tout le monde se pose concerne évidemment Keanu Reeves. L’acteur reprendra-t-il le rôle de Neo ? Pour le moment, rien n’est confirmé. Le casting de ce cinquième volet reste d’ailleurs largement mystérieux, tout comme son intrigue.

Ce retour intervient quelques années après Matrix Resurrections, sorti en 2021 et qui avait divisé les fans. Cette fois, la franchise pourrait donc ouvrir un nouveau chapitre et explorer davantage son univers, avec une nouvelle équipe créative aux commandes.

Une chose est certaine : la pilule rouge est de nouveau sur la table. Il faudra désormais patienter pour découvrir ce que Drew Goddard nous réserve… et surtout savoir qui se cachera derrière les nouveaux visages de la Matrice.