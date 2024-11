On savait déjà que Clara Luciani serait de l’aventure pour cette nouvelle édition du Printemps de Bourges. En septembre dernier, les organisateurs avaient en effet dévoilé les premiers noms, et donc parmi eux, la chanteuse française, mais aussi Jean-Louis Aubert. Courant octobre, la programmation de deux soirées 100% rap avait également été dévoilée, avec au casting notamment, Petit Génie, Tiakola, Soolking, Vald et Carbonne.

Puis le lendemain, une soirée aux allures électro va ambiancer le public. Fatboy Slim et The Avener vous attendent pour des DJ sets « hauts en couleur », comme l’évoquent les organisateurs. Mais l’ambiance se verra aussi beaucoup plus pop-rock, avec la légende MC Solaar, Yodelice et Adé !