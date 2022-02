McDonald’s sort un nouveau sunday… à la coriandre

McDonald's n’a pas fini de nous étonner. Après avoir mis en vente des bougies sentant pour chacune des ingrédients d’un des plus célèbres hamburgers de la chaîne de restaurant, le Big Mac, le géant du fast-food revient aujourd’hui avec un nouveau sunday pour le moins spécial. En effet, la firme américaine dévoile un dessert à…la coriandre !

Exclusivement vendu en Chine

Et non, ce n’est pas une blague. Cette glace à l’herbe aromatique dont le goût est parfois comparé à celui du savon par ceux qui la détestent, est déjà disponible en Chine sur le site officiel de McDonald’s, et ce jusqu’au 25 février.

Vendue 6,6 yuans, soit environ 1 euro, nul doute qu’elle sera très appréciée en Asie où la coriandre est souvent utilisée en cuisine. Vous avez envie de tester ? À moins de prendre un billet d’avion aller-retour pour Pékin, vous pouvez toujours saupoudrer de la coriandre hachée sur un sunday nature… Bon appétit !