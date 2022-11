Meghan et Harry : voici la somme astronomique qu'il faut débourser pour dîner avec le couple

Le 6 décembre prochain, le prince Harry et son épouse Meghan Markle recevront le Prix Ripple of Hope, attribué par l'organisation américaine à but non lucratif Robert F. Kennedy Human Rights. Cette organisation a déjà mis à l’honneur par le passé d’autres personnalités très influentes à l'instar de Barack Obama, Bill et Hillary Clinton ou encore Al Gore. C'est aujourd'hui au tour des Sussex d'être récompensés pour leur œuvres de bienfaisance et leurs efforts humanitaires et philanthropiques lors du gala de charité.

Un dîner à 1 million de dollars

Lors de cette soirée, les invités devront débourser une énorme somme pour avoir le privilège de s'asseoir à la table du couple princier afin de récolter de l’argent au profit de la fondation. Ainsi, pour avoir la chance d'obtenir quatre places à la table d’honneur, il faudra compter la modique somme d’un million de dollars. Par ailleurs, les billets pour seulement accéder à la réception VIP (et éventuellement se faire prendre en photo avec les Sussex et d'autres invités prestigieux), s’élèvent à environ 500 000 dollars.

Si cet argent est récolté pour la bonne cause, beaucoup crie au scandale. "Par le passé, Bill et Hillary Clinton, Nancy Pelosi, Desmond Tutu ont reçu le même prix. Mais que font Harry et Meghan parmi eux ? Quel pourcentage de la fortune de Harry et Meghan est consacré à des causes louables ?", s'est insurgé le professeur David Nasaw auprès du Daily Mail. "Le choix de récompenser spécifiquement les Sussex est quelque chose que je décrirais comme se situant quelque part entre l'immensément ridicule et le grotesque sans honte. Absurde !", a-t-il ajouté.

Un choix qu'a pourtant choisi de défendre la fille de Bob Kennedy, Kerry, également présidente de l'organisation à but non lucratif. "Les Sussex seront honorés pour leur 'engagement à essayer de changer le discours sur la justice raciale et la santé mentale', une sorte de courage moral que mon père appelait une vertu essentielle pour quiconque veut changer le monde", a-t-elle expliqué. Voilà qui a le mérite d'être clair !