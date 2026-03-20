Mel C des Spice Girls confirme : pas de reformation pour les 30 ans

Mauvaise nouvelle pour les fans des Spice Girls. À l’occasion des 30 ans du groupe, aucune reformation n’est prévue. C’est Melanie Chisholm, alias Mel C, qui l’a confirmé lors d’une interview.

Connues pour avoir marqué les années 90 avec des tubes comme Wannabe, les Spice Girls restent l’un des groupes pop les plus emblématiques de leur époque. Le quintette, composé de Victoria Beckham, Emma Bunton, Geri Halliwell, Melanie Brown et Mel C, s’est séparé en 2001 après un immense succès international.

Pas de reformation des Spice Girls pour leurs 30 ans

Alors que 2026 marque les 30 ans de leur premier single Wannabe et de l’album Spice, les rumeurs de retour se multipliaient. Mais Mel C a mis fin aux espoirs en annonçant qu’aucune réunion n’était prévue cette année.

La chanteuse précise toutefois que les membres du groupe restent en contact régulier. Elle évoque même une envie commune de faire quelque chose ensemble à l’avenir, sans donner de calendrier précis.

Les Spice Girls s’étaient déjà reformées à plusieurs reprises par le passé, notamment pour une tournée en 2007, une autre en 2019 (sans Victoria Beckham) et une performance très remarquée lors des Jeux olympiques de Londres 2012.

Malgré l’absence de projet pour cet anniversaire symbolique, l’idée d’un retour n’est donc pas totalement abandonnée.

De son côté, Victoria Beckham, aujourd’hui tournée vers la mode, avait récemment évoqué la possibilité d’un comeback, tout en reconnaissant ses hésitations à remonter sur scène.

Les membres du groupe se sont d’ailleurs retrouvées récemment lors d’événements privés, preuve que les liens restent forts entre elles.

Si les fans devront encore patienter, Mel C se veut optimiste : une reformation des Spice Girls pourrait bien voir le jour… mais pas pour leurs 30 ans.