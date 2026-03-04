Mélania Trump à l’ONU : un rôle symbolique plus que diplomatique

Alors que son mari est engagé dans une escalade militaire avec l’Iran, Mélania Trump s’est retrouvée, elle, sous les projecteurs d’un tout autre théâtre : le Conseil de sécurité de l’ONU.

Lundi dernier, la Première dame des États-Unis a présidé une séance consacrée au sort des enfants victimes de guerre à travers le monde. Un événement inédit : jamais, dans l’histoire de l’institution, une réunion du Conseil de sécurité n’avait été dirigée par une personnalité qui n’est ni diplomate ni représentante officielle d’un État.

Cette séance intervient alors que les États-Unis assurent la présidence tournante du Conseil de sécurité des Nations unies pour le mois de mars. En effet, la présidence de cet organe clé des Nations unies change chaque mois et revient à tour de rôle à l’un des quinze États membres. En mars, c’était donc au tour de États-Unis d’en assumer la responsabilité.

Mais pourquoi avoir confié la conduite de cette réunion à Mélania Trump ? La question de sa légitimité a rapidement émergé. La Première dame n’est ni diplomate de carrière, ni représentante permanente des États-Unis auprès de l’ONU. Son rôle lors de cette séance était en réalité exceptionnel et strictement limité à ce moment précis. La présidence du Conseil de sécurité appartient à l’État membre concerné, et non à une personne en particulier. Le gouvernement américain, dans le cadre de sa présidence mensuelle, a donc choisi de mettre en avant la Première dame pour diriger cette réunion thématique.

Il est important de préciser que cette fonction était essentiellement protocolaire. Une Première dame, tout comme un invité spécial, ne dispose d’aucun pouvoir décisionnel au sein du Conseil. Elle ne peut ni voter les résolutions ni opposer son veto — prérogatives réservées aux représentants permanents des États membres, notamment ceux des cinq puissances disposant d’un droit de veto.

Au final, la présence de Mélania Trump à la tribune du Conseil de sécurité relève davantage du symbole que de la diplomatie active. Visible et médiatique, cette présidence ponctuelle illustre une stratégie de communication politique, sans incidence directe sur les décisions prises par l’organe le plus puissant des Nations unies.