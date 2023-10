De ce couple, on a surtout retenu la chanson de Justin Timberlake, Cry Me a River, qui serait une supposée réponse à une tromperie de Britney Spears.

Britney Spears et Justin Timberlake ont formé un couple très médiatisé entre 1999 et 2002. Les deux stars se sont connues lors de l’émission Mickey Mouse Club alors qu’ils étaient encore enfant. Ce n’est que quelques années plus tard lorsque Britney Spears a assuré la première partie du groupe de Justin, NSYNC, que le couple s’est formé.

Le livre « la femme en moi » doit donc sortir le 24 octobre prochain dans la presse. Il ne devrait pas parler de sa récente séparation cet été avec son ex-mari Sam Asghari. En revanche, un extrait a été publié dans le magazine People et c’est un autre ex qui est cité.

Mais avec les mémoires de Britney Spears qui vont bientôt sortir, on a apprend un autre détail troublant, la star aurait avorté, à la demande de Justin Timberlake. Dans un extrait publié dans le magazine People, on y lit : « si la décision avait été la mienne, je ne l’aurai jamais fait. Mais Justin était tellement certain de ne pas vouloir être père. Encore aujourd’hui, c’est l’une des expériences les plus difficiles de ma vie ».

Britney Spears a depuis eu deux fils avec Kevin Federline, nés en 2005 et 2006. La star avait aussi annoncé en mai 2022 avoir fait une fausse couche sur son compte instagram.