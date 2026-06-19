Mentissa assume enfin sa personnalité sur "Enfants difficiles"
Publié : 19 juin 2026 à 9h51 par Iris
Avec "Enfants difficiles", Mentissa dévoile un album plus personnel et libéré. La chanteuse belge y revendique sa spontanéité, son refus des étiquettes et son envie de ne plus se conformer aux attentes des autres.
Après le succès de son premier album, Mentissa ouvre un nouveau chapitre de sa carrière avec Enfants difficiles. Révélée dans The Voice puis accompagnée par Vianney, la chanteuse belge signe un deuxième projet plus intime, dans lequel elle s'autorise enfin à montrer toutes les facettes de sa personnalité.
Pour Mentissa, Enfants difficiles est bien plus qu'un simple titre d'album. Il résume un long cheminement personnel. Pendant des années, l'artiste a cherché à correspondre à l'image de la jeune femme parfaite, discrète et irréprochable. Une attitude qui trouve son origine dans son enfance, lorsqu'on lui reprochait souvent son tempérament énergique et sa tendance à répondre aux adultes, a -t-elle confié au magazine Télé 7 jours.
Aujourd'hui âgée de 27 ans, Mentissa estime qu'il est temps de tourner la page. À travers les chansons de Enfants difficiles, elle revendique davantage de liberté et de sincérité. L'artiste explique avoir voulu écrire sur la personne qu'elle est réellement au quotidien : spontanée, détendue et parfois même un peu désinvolte.
Cette démarche lui a permis d'aborder ses doutes, ses complexes et son manque de confiance en elle, malgré une carrière déjà bien remplie et plusieurs milliers de concerts à son actif.
Enfants difficiles révèle une nouvelle Mentissa
Avec Enfants difficiles, Mentissa s'éloigne de l'image lisse qu'elle s'était parfois imposée. La chanteuse affirme vouloir cesser de se mettre la pression pour entrer dans des cases ou répondre à des attentes extérieures.
Cette authenticité se retrouve également dans son processus de création. Les mélodies lui viennent souvent dans les moments les plus inattendus, au détour d'un voyage ou d'un trajet en train. Elle capture alors ses idées sur son téléphone avant de les développer en studio.
En parallèle de la sortie de Enfants difficiles, Mentissa poursuit également son aventure à l'écran. À partir du 29 juin, les téléspectateurs pourront la découvrir dans la série Ici tout commence sur TF1. La chanteuse y interprète une version décalée et plus extravagante d'elle-même dans une intrigue qui devrait surprendre ses fans.
Entre musique et télévision, Mentissa semble plus épanouie que jamais. Avec Enfants difficiles, elle livre sans doute son projet le plus personnel à ce jour et affirme sa volonté de suivre désormais son propre chemin, loin des contraintes et des étiquettes.