Mentissa assume enfin sa personnalité sur "Enfants difficiles"

Après le succès de son premier album, Mentissa ouvre un nouveau chapitre de sa carrière avec Enfants difficiles. Révélée dans The Voice puis accompagnée par Vianney, la chanteuse belge signe un deuxième projet plus intime, dans lequel elle s'autorise enfin à montrer toutes les facettes de sa personnalité.

Pour Mentissa, Enfants difficiles est bien plus qu'un simple titre d'album. Il résume un long cheminement personnel. Pendant des années, l'artiste a cherché à correspondre à l'image de la jeune femme parfaite, discrète et irréprochable. Une attitude qui trouve son origine dans son enfance, lorsqu'on lui reprochait souvent son tempérament énergique et sa tendance à répondre aux adultes, a -t-elle confié au magazine Télé 7 jours.

Aujourd'hui âgée de 27 ans, Mentissa estime qu'il est temps de tourner la page. À travers les chansons de Enfants difficiles, elle revendique davantage de liberté et de sincérité. L'artiste explique avoir voulu écrire sur la personne qu'elle est réellement au quotidien : spontanée, détendue et parfois même un peu désinvolte.

Cette démarche lui a permis d'aborder ses doutes, ses complexes et son manque de confiance en elle, malgré une carrière déjà bien remplie et plusieurs milliers de concerts à son actif.