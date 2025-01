Mentissa va-t-elle représenter la Belgique à l’Eurovision avec une chanson coécrite avec Vianney ?

Et si Mentissa représentait la Belgique lors du prochain concours de l’Eurovision, au mois de mai en Suisse ? L’artiste de 25 ans, finaliste de la dixième saison de The Voice, fait partie des 4 finalistes de l’Eurosong 2025, qui doit désigner qui défendra les couleurs du Plat Pays.

Mentissa présente la chanson « Désolée », aux accents plus pop et dansants que ses précédents singles. Cette dernière a été coécrite avec Vianney, son ancien coach dans l’émission The Voice. Le morceau aura-t-il les faveurs du public belge ? Réponse ce samedi 25 janvier.