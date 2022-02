L'étudiant hébergé ne figure pas sur le bail du retraité hébergeur. Il signe une charte de cohabitation intergénérationnelle et solidaire. La cohabitation intergénérationnelle peut être de courte ou longue durée et est régie par la Loi Elan. Ce système a plusieurs avantages. D’abord du côté des séniors : il leur permet de ne plus être seul.e(s) au quotidien et de pouvoir rester chez soi : discuter, être aidé.e(s), de partager des rires, des moments conviviaux. Ils bénéficient d'une présence bienveillante qui correspond à leur style de vie et à leur budget. Colibree Intergénération leur permet également de percevoir un complément de revenus (qui peut être net d'impôt).

Pour ceux qui ne connaissent pas encore le concept, la Cohabitation Intergénérationnelle est un partage de logement entre un jeune de moins de 30 ans et une personne de 60 ans et plus, locataire ou propriétaire, au sens de la loi Elan. COLIBREE Intergeneration accompagne les étudiants et les retraités. Le concept se rapproche de la COLOCATION (ou COLIVING). Il n'y a pas de bail locatif, le loyer et les charges ne sont pas partagés à parts égales entre les personnes vivantes sous le toit.

Du coté des étudiants, la cohabitation leur permet de bénéficier d'un cadre de vie plus grand, plus calme et plus familial et surtout qui correspond à un budget d’étudiant. Cela permet aussi d’être logé.e prés de son centre de formation et ne plus passer 1h dans les transports en commun, de se sentir utile et de partager le quotidien d'un senior. Il évite aussi de se sentir seul.e quand on arrive dans une nouvelle ville. COLIBREE Intergeneration compte déjà plus de 4000 utilisateurs et a enregistré plus de 820 mises en relation et plus d’une centaine de contrats actifs, payants et non payant car il y a eu des contrats mis en place gratuitement pendant le COVID.

En Juin 2021, COLIBREE Intergeneration remporte son premier trophée avec le Prix des Assises de la Parité 2021 récompensant sa solution innovante portée par une femme. Le Prix Pleine Vie a été remporté dans la foulée, dans la catégorie Service à domicile récompensant l’initiative auprès des seniors, ainsi que le Prix Entreprendre pour la vie étudiante valorisant l’offre pour les étudiants !

« Nous faisons un vrai travail autour des profils des personnes. Il ne s’agit pas de mettre n’importe qui en relation avec n’importe qui. Nous trouvons des personnes qui ont les mêmes affinités et envies. Le but est de trouver le colocataire idéal » Mélanie Slufcik.