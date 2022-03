Passionné par la chimie depuis le collège, Arthur Blouet a mené mes études supérieures dans les sciences (prépa physique-chimie) et très rapidement au contact de la réaction de saponification, il a commencé à confectionner des savons par plaisir. En lisant les étiquettes des produits cosmétiques familiaux, Arthur Blouet ne trouvait pas les ingrédients qui répondaient à une exigence écologique.

En tant qu’entreprise française, Savons Arthur soutien fermement ce choix de consommation responsable et encourage une économie saine pour l’environnement et pour les personnes. C’est pourquoi la savonnerie artisanale s’emploie chaque jour à proposer les savons les plus naturels et qualitatifs possible, tout en poursuivant une logique éco-responsable dans chacun des aspects de son activité. Choix des matériaux du bâtiment, matières premières utilisées, techniques de fabrication des savons…

Du point de vue du consommateur, plusieurs questions peuvent se poser. Quels produits sont utilisés dans la fabrication des savons ? Que représente une savonnerie artisanale à notre époque moderne ? Où et comment sont fabriqués les savons bio ? Comment soutenir une économie locale et respectueuse de l’environnement ? En tout premier lieu, il est important de préciser que Savons Arthur fabrique et élabore des savons bio dans ses propres locaux, situés en France. Pour ce faire, elle se doit donc d’utiliser des matières premières issues de l’agriculture biologique et locale ! Et c’est bien le cas.

” J’ai grandi dans une famille où nous apportons une attention particulière à l’alimentation : saine, biologique et de proximité. “ Arthur Blouet.