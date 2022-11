"Mercredi" : 5 anecdotes à connaître sur la nouvelle série tirée de la Famille Addams sur Netflix

Les fans l’attendaient, elle est enfin là ! Ce mercredi 23 novembre, la famille Addams fait son grand retour sur Netflix dans une nouvelle série consacrée au personnage éponyme, Wednesday ("Mercredi" en français, ndlr), la fille de Gomez et Morticia Addams. "À présent étudiante à la singulière Nevermore Academy, Wednesday Addams tente de s'adapter auprès des autres élèves tout en enquêtant à la suite d'une série de meurtres qui terrorise la ville", écrit le site spécialisé Allociné en guise de présentation. L'occasion de vous dévoiler aujourd'hui 5 anecdotes qui vous donneront peut-être l’envie de regarder cette nouvelle version de la famille Addams.

La famille Addams est née dans une bande-dessinée

Le saviez-vous ? L'histoire de la célèbre famille Addams (que vous avez probablement découverte sur le petit écran) provient en réalité des bande-dessinées écrites par Charles Addams, publiées entre 1938 et 1988 dans le magazine américain The New Yorker. Fort d'un grand succès, l'univers néogothique de la famille Addams a ensuite été décliné en une série dans les années 60, puis en deux longs-métrages dans les années 90. Un reboot de la série a également été réalisé entre 1998 et 1999.

C'est la première fois que Mercredi apparaît sous les traits d'une adolescente

Il faut remonter entre 1964 et 1966 pour découvrir le personnage de Mercredi sur le petit écran. C'est dans la série signée David Levy que la jeune Addams fait sa première apparition à la télévision. Les spectateurs découvrent alors une fillette de 6 ans arborant deux longues nattes noires, interprétée par Lisa Loring, dont le passe-temps favori est de jouer avec sa poupée sans tête de Marie-Antoinette et de collectionner les animaux de compagnie étranges tels que Homer l’araignée et Lucifer le lézard. Ce n'est que 58 ans plus tard, ce mercredi 23 novembre, que le public découvre pour la première fois le personnage de Mercredi à l'âge de l'adolescence, à l’aube de ses 16 ans.

La série Mercredi rend hommage au célèbre Edgar Allan Poe

Les puristes l'auront sûrement déjà repéré, mais un joli clin d’oeil au légendaire poète Edgar Allan Poe a été glissé dans le programme Mercredi. Dans la série, l’école du personnage Mercredi est baptisée "Nevermore". Cela n'est autre qu'une référence à l'écrivain américain qui a écrit la citation "Quoth the Raven, Nevermore" que l'on retrouve dans son poème "The Raven". Publié pour la première fois en janvier 1845, le poème est souvent connu pour sa musicalité, son langage stylisé et son atmosphère surnaturelle. Le mot "Nevermore" ("Plus jamais" en français, ndlr) y est d'ailleurs cité onze fois. Dans la nouvelle série diffusée sur Netflix, c’est dans l'académie Nevermore, réservée aux adolescents marginaux comme Mercredi, que ses parents Gomez et Morticia ont étudié. Mais également un certain Edgar Allan Poe… La boucle est bouclée.

Tim Burton n'a pas réalisé l'intégralité de la série Mercredi

Si le programme Mercredi a été écrit par les créateurs de Smallville, Alfred Gough et Miles Millar, les fans ont été ravis d'apprendre Tim Burton avait apporté sa patte à la réalisation et la production de la série. Mais il n'est pas le seul... En effet, le maître du gothisme au cinéma durant les années 90, à qui l'on doit les films Edward aux mains d’argent ou encore Sleepy Hollow, n'a dirigé que les quatre premiers épisodes. Il a ainsi laissé sa place à d’autres réalisateurs pour les quatre suivants.

La série Mercredi a reçu un accueil mitigé de la part de la presse

Si les fans sont nombreux à se réjouir de la diffusion de Mercredi sur Netflix, la série n'est pas plébiscitée par tous les médias. "Aussi drôle que funèbre, la série s’avère fidèle à l’esprit de l’œuvre de Charles Addams, et on y devine la patte de Tim Burton presque à chaque instant", écrit Le Parisien, tandis que TV Magazine (Le Figaro) déplore "une horreur formatée" et "peu de créativité" de la part de Tim Burton, "la faute peut-être en partie aux scénaristes Alfred Gough et Miles Millar".

De son côté, Télérama félicite le programme :"Mercredi devient l’héroïne d’une série d’horreur teenage qui cherche à faire le grand écart générationnel. Et y réussit plutôt bien", écrit le magazine spécialisé. Plus neutre, Allociné trouve l’histoire "divertissante, sans être révolutionnaire, et la mise en scène plutôt classique".

Même son de cloche du côté des médias américains dont les notes sont plutôt disparates avec un 80/100 de la part de CNN et The Telegraph, un 70/100 pour The Hollywood Reporter et un 60/100 donné par le célèbre The New York Times. De son côté, Variety n'accorde que tout juste la moyenne à la série avec un 50/100, tandis que The Independent se montre plus sévère avec un 40/100.