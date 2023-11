Météo : la neige arrive !

Alors que l'Est du pays est déjà bien servi en flocons, surtout en montagne, quand est-il des régions plus centrales ?

Commençons par les Pays de la Loire : des averses sont prévues cette nuit dans la Mayenne et la Sarthe, ça sera encore le cas demain matin (jeudi), elles seront encore présentes dans l'après-midi. Les éclaircies seront de retour vendredi matin et plus franches dans l'après-midi. Pour ce week-end, une journée ensoleillée et froide vous attend samedi, et dimanche vous aurez droit à une alternance de nuages et d'éclaircies. Mais pas de neige en perspective pour le moment.

Le Centre Val de Loire : les températures ont fortement baissé dans la région mais de là à avoir un beau tapis blanc c'est une autre histoire. Cette nuit et demain (vendredi), on pourra s'attendre à de la pluie. Vendredi, attention surtout au brouillard, de la pluie sera encore à prévoir sur la moitié sud du département. Les éclaircies seront de retour ce week-end, ce sera même un grand soleil pour votre journée de samedi, les nuages se feront plus présents dimanche. Pas l'ombre d'un flocon en vue.

En Essonne : Des averses sont prévues demain jeudi, surtout l'après-midi. Avec les températures basses qui vous attendent, de la neige mêlée n'est pas à exclure. Des flocons sont à prévoir à Palaiseau ou encore à Yerres. Les éclaircies seront de retour dans le département dès vendredi après-midi. Un grand soleil vous attend samedi avec des températures en baisse : -2 le matin et seulement 2 degrés l'après-midi. Dimanche sera un peu plus nuageux mais toujours sec.

En Bourgogne : Le pluie sera de retour cette nuit avec peut-être quelques flocons tout au nord du département. Des averses qui se poursuivront demain (jeudi) et toucheront surtout la moitié est du département dans la nuit. Vendredi sera pluvieux. Il faudra attendre la soirée pour que les éclaircies reviennent par l'ouest du département. La neige tombera dans la soirée dans le Doubs et la Haute-Saône et également dans la nuit de venredi à samedi en Saône-et-Loire et le Jura. Samedi Matin, la neige sera toujours présente dans le Doubs et le Jura. Le soleil fera sont retour l'après-midi. Dimanche vous aurez droit à une journée entre nuages et éclaircies.