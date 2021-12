Météo : une fin d’année glaciale ?

Ce mardi 21 décembre, c’est officiellement l’hiver. Et cela va se ressentir côté températures. La France pourrait vivre la journée de solstice d’hiver la plus froide depuis 15 ans. Sur un grand quart nord-est comprenant notamment la région Centre-Val de Loire et la Bourgogne, il ne fera pas plus de 1 à 5 degrés ce mardi après-midi. « Prévoyez 4 à 8 degrés du Cotentin et de la Bretagne au Poitou-Charentes », précise Météo France.

À noter que l’Europe de l’Est est touchée actuellement par une vague de froid. La France devrait être épargnée jusqu’à noël. Mais il est encore incertain qu’elle touche notre pays au-delà. Pour le moment, seule une météo agitée est annoncée pour la fin de la semaine.