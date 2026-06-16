Michael devient le biopic musical le plus rentable de l’histoire

Le succès de Michael ne se dément pas. Quelques semaines après sa sortie en salles, le biopic consacré à Michael Jackson vient de battre un record historique en devenant le film musical biographique le plus rentable de tous les temps.

Avec 911,9 millions de dollars de recettes mondiales, Michael dépasse désormais Bohemian Rhapsody, le film consacré à Freddie Mercury et à Queen, qui avait généré 910,9 millions de dollars au box-office international lors de son exploitation en 2018.

Réalisé autour de la vie du Roi de la Pop, Michael retrace le parcours de Michael Jackson depuis ses débuts au sein des Jackson 5 jusqu'à la fin de la tournée mondiale Bad à la fin des années 1980. Pour incarner la légende américaine, la production a choisi Jaafar Jackson, neveu du chanteur, dont la performance a largement contribué à l'engouement autour du projet.

Dès son premier week-end d'exploitation, Michael avait déjà signé le meilleur démarrage jamais enregistré pour un biopic musical. Un succès qui s'est confirmé au fil des semaines dans de nombreux pays.

Michael dépasse Bohemian Rhapsody au box-office

Le franchissement de ce record marque une étape importante pour le film et pour l'héritage de Michael Jackson. La récente sortie du long-métrage au Japon pourrait même permettre à Michael de franchir prochainement le seuil symbolique du milliard de dollars de recettes mondiales.

Autre point notable : les deux films occupaient déjà une place particulière dans l'histoire du genre puisqu'ils partagent l'un de leurs principaux producteurs, Graham King, également à l'origine du succès de Bohemian Rhapsody.

Face à ces résultats impressionnants, les producteurs ont déjà confirmé le développement d'une suite. Celle-ci devrait poursuivre l'exploration de la carrière de Michael Jackson, même si son scénario exact n'a pas encore été dévoilé.

La dernière scène de Michael se termine d'ailleurs sur une performance du chanteur au stade de Wembley en 1988, accompagnée d'un message annonçant clairement la poursuite de son histoire.

Avec ce nouveau record, Michael s'impose désormais comme la référence du biopic musical au cinéma et confirme l'immense fascination que continue d'exercer Michael Jackson auprès du public mondial.