"Mickey 17", "Le Secret de Khéops", "In The Lost Lands", à voir au cinéma le 5 mars

Au cinéma cette semaine, il y en a pour tous les goûts ; mais entre science-fiction, film fantastique ou film français, un point commun : l’aventure…

Et on commence par le très attendu et très barré Mickey 17. Rien à voir avec Disney, puisqu’il s’agit du nouveau film du réalisateur coréen Bong Joon Ho, Palme d’or en 2019 avec Parasite. Ici, il imagine un futur où pour gagner sa vie un homme, Mickey Barnes, accepte… de mourir au cours de missions extrêmes. Ressuscité à chaque fois sous la forme d’un nouveau clone de lui-même, quelle n’est pas sa surprise quand, au sortir d’une énième mission, il se retrouve nez à nez avec lui-même… Sauf, qu’il ne peut en rester qu’un…

Dans le rôle de Mickey, le 17e du nom, Robert Pattinson qui a décidément bien mené sa barque depuis la saga Twilight, montre ici qu’il est également très à l’aise dans le registre de la comédie, aussi grinçante, un peu gore et décalée soit-elle… Et aussi… Beaucoup plus classique, également au cinéma cette semaine, Le Secret de Khéops : une enquête entre le Da Vinci Code et Indiana Jones made-in-France, avec Julia Piaton et Fabrice Lucchini. Il y est un archéologue au manières peu orthodoxes qui pense avoir découvert un secret entourant le trésor du pharaon Khéops. Il va embarquer dans l’aventure sa fille et son petit-fils avec qui il entretient une relation distendue…

Et enfin, pour les amateurs de films d’action fantastique, In The Lost Lands de Paul W.S Anderson. Le réalisateur de la saga Resident Evil adapte une nouvelle de l’auteur de Game Of Thrones, et nous entraîne dans un monde dystopique ravagé par la guerre où une course pour mettre la main sur un trésor confèrent un pouvoir immense, a été déclenchée.