Mika assurera le show d'avant-match de la finale du Mondial de rugby

Alors que le Mondial de rugby touche bientôt à sa fin, ses organisateurs ont annoncé ce vendredi 20 octobre, l'artiste choisi pour assurer une partie du show avant le coup d'envoi de la finale au Stade de France, le samedi 28 octobre un peu avant 21h. C'est donc Mika qui performera pendant cinq minutes durant cette cérémonie de clôture.

Et il ne sera pas seul puisque l'artiste sera rejoint sur la pelouse du Stade de France par le choeur de la Maîtrise Populaire de l'Opéra Comique. Ils interpréteront ensemble un mélange des titres les plus connus de Mika, réarrangés pour l'occasion. Dans un communiqué de l'organisateur de la Coupe du monde de rugby, World Rugby, Mika s'est dit honoré de participer à ce projet. "Je suis ravi de faire partie de la finale de la Coupe du Monde de Rugby 2023. L’ambition de ce show est de créer une bulle d’énergie, d’amour, de couleur et de joie avec les enfants de la Maîtrise Populaire de l’Opéra-Comique, pour que tous les spectateurs puissent ensuite profiter pleinement de l’intensité des hymnes des finalistes et d’un match de rugby d’exception."