Mika sur scène pour la dernière soirée du centenaire des 24 Heures du Mans !

Du beau monde sur scène à l’occasion du centenaire des 24 Heures du Mans ! L’ACO a dévoilé hier les artistes qui se produiront en concert du 7 au 10 juin, avec un accent très français cette année. Tour d’horizon. Zazie le mercredi 7 juin L’actuelle jury de The Voice lancera les festivités en jouant sur scène son dernier album Aile-P sorti le 2 décembre dernier et notamment son single Let it shine.

Razorlight le jeudi 8 juin Leur titre America est sûrement leur plus connu, les Britanniques de Razorlight seront aussi de la partie ! Johnny Borrell, Andy Burrows, Björn Ågren et Carl Dalemo avaient recommencé à travailler ensemble en avril 2021, plus de 10 ans après leur séparation.

Bob Sinclar le vendredi 9 juin Le DJ, qui était à l’affiche du Printemps de Bourges cette année, promet d’enflammer le public avec ses titres planétaires comme World Hold On, Love Generation ou encore Rock this Party. Christophe Le Friant, de son vrai nom, a bâti sa carrière en diffusant les sons de la house française à l'échelle internationale de la fin des années 90 aux années 2000.

Mika le samedi 10 juin Cette série de concerts s’achèvera avec Mika, l’artiste aux disques d’or et de platine remportés dans 32 pays ! Celui qui a connu un succès mondial avec son single Grace Kelly en 2007 a récemment collaboré avec Vianney. Les deux artistes ont sorti ensemble Keep it Simple fin janvier.