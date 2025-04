Minute conso : attention aux "dépanneurs pirates"

Voilà une info à bien garder en tête lorsque vous serez sur la route des vacances. Les arnaques aux "dépanneuses pirates" sont de plus en plus fréquentes. Explications :

Si vous tombez en panne sur l’autoroute, votre assurance est partenaire d’une entreprise de dépannage, qui est agrée par la préfecture, et qui peut vous venir en aide. Sauf qu’avant que ce dépanneur ne soit même prévenu, d’autres entreprises de dépannage vous repèrent via des applications GPS qui indiquent en temps réel les véhicules en panne. Elles arrivent alors en premier sur les lieux. Le problème est que leur intervention ne sera pas remboursée entièrement par votre assurance et que leurs frais sont en général bien plus élevés qu’un dépanneur agréé.

Si vous refusez de payer, ces "dépanneurs pirates" peuvent alors vous faire payer des frais de gardiennage. Une arnaque, vous l'aurez compris, qui flirte avec la légalité.

Quelles solutions pour éviter cette arnaque ?

Certaines préfectures ont déjà pris des arrêtés pour sanctionner ces dépanneurs, qui sont d’ailleurs de vrais professionnels mais qui ne sont pas agréés.

Mais en attendant que ce soit le cas partout en France, nous vous conseillons de vérifier, auprès de votre assurance, le nom de l’entreprise de dépannage qui se présente à vous. Elle devrait, dans tous les cas, à la fin de votre appel, vous envoyer toutes les informations concernant votre dépannage par SMS.