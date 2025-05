Minute Conso : attention aux faux sms mentionnant Doctolib

Pas une semaine ne passe sans une nouvelle arnaque. Et cette fois-ci, elle touche les utilisateurs de Doctolib, la plateforme qui vous permet de réserver en ligne votre créneau pour une visite medicale chez un médecin généraliste ou chez un spécialiste.

Depuis quelques semaines de nombreux utilisateurs ont reçu ce sms : "doctolib.fr : vous bénéficier d’un remboursement complémentaire de 23 euros en attente". Et vous l’aurez compris il s’agit d’un faux sms. À la fin du message, on vous demande de cliquer sur un lien pour vous permettre de bénéficier de ce remboursement. Lien qui permettra aux escrocs comme à chaque fois de récupérer informations personnelles et coordonnées bancaires.

Doctolib a fait circuler sur son site et son application un message d’avertissement. Mais on vous le rappelle si vous ne connaissez pas le numéro qui vous envoie le sms, ne cliquez surtout pas sur le lien à l’intérieur du message. Aucun organisme ne demande les coordonnées bancaires de cette manière.

Et si vous êtes tombés dans le piège, faite un signalement à votre banque et sur le site 33700.fr plateforme officielle de lutte contre les sms et appels indésirables.