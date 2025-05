Minute Conso : ce qui change au 1er mai

À partir de ce 1er mai, une bonne nouvelle votre facture de gaz devrez baisser. Le tarif du kilowattheure passera de 0 ,12412 euros à 0,1162 euros si vous vous chauffez au gaz. Concrètement cette baisse se traduira par un allégement de votre facture annuelle de l’ordre de 5,4%.

Si vous vous servez du gaz seulement pour chauffer l’eau et cuisiner, là aussi le prix du kilowattheur subira une baisse. En revanche, le prix de l’abonnement lui reste inchangé : 277,42 euros pour les foyers chauffés au gaz et 114,30 euros pour un usage limité à la cuisine et l’eau chaude.

Autre changement, les aides sociales vont être revalorisées aussi ce mois-ci. Cela concerne le RSA, la prime d’activité et l’allocation adulte handicapé. Il faudra attendre jusqu’au 5 mai pour voir apparaitre cette revalorisation sur les comptes. Dans le détail, l’allocation adulte handicapé (AAH) passe à 1.033,32 euros par mois (contre 1.016,05 euros auparavant), le revenu de solidarité active (RSA) s’élève désormais à 646,52 euros pour une personne seule et enfin la prime d’activité atteint 633,21 euros pour les bénéficiaires.

Puis n'oubliez pas de remplir votre déclaration d'impôt en ce mois de mai. En fonction du numéro de votre département, vous devrez finaliser votre déclaration avant une date précise :

- de 1 à 19 : le 22 mai 2025

- de 20 à 54 : le 28 mai 2025

- de 55 à 976 : le 5 juin 2025

Si vous utilisez la version papier ou que vous vivez à l'étranger, la date butoire est fixée au 20 mai 2025.