Minute conso : ces nouvelles taxes au 1er mars 2025

À commencer par l’augmentation de la taxe sur les billets d’avion. Elle passera de 2,63 euros à 7,40 euros, pour un billet en classe économique vers la France ou l’Europe. Hors Europe, elle passe à 15 euros. Et pour les destinations à plus de 5 500 kilomètres… 40 euros ! Ce sont les compagnies aériennes qui décideront de répercuter cette taxe sur les prix de leurs billets ou non.

La compagnie aérienne Transavia par exemple, a déjà fait savoir qu’elle demanderait un supplémentant à ses clients qui ont déjà acheté des billets pour l’année 2025. 800 000 passagers devraient recevoir un mail les invitant à cliquer sur un lien de paiement et à s’acquitter obligatoirement de la surtaxe pour des vols prévus à partir du 3 mars. En cas de non-paiement, le client ne pourra pas effectuer son enregistrement en ligne.

Une hausse de la TVA sur les chaudières à gaz est également à prévoir à compter du 1er mars. Elle passera à 20% contre 5,5 à 10% actuellement. L’objectif étant de vous inciter à vous tourner vers une consommation d’énergie plus propre.