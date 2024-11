Minute conso : comment éviter les arnaques lors du Black Friday ?

Ce n’est pas faux, mais ce n’est pas vrai non plus. Alors comment savoir si on fait vraiment une affaire ?

Déjà, il faut se méfier des trop grosses réductions, ce n’est généralement pas gage de qualité. Plusieurs applications ou sites internet permettent de suivre l’évolution des prix et surtout d’avoir accès aux offres les plus intéressantes. Exemple sur le dénicheur ou Idealo. Ces deux plateformes proposent toutes les offres en cours sur un même produit. Et lorsqu’il y a une réelle baisse par rapport au prix de référence, c’est aussi notifié.

L’application Keepa et la plateforme CamelCamelCamel, elles, traquent les prix sur Amazon, et signale aux utilisateurs les variations de prix d’un produit sur un temps donné. Ce qui vous permet donc de voir s’il y a vraiment une promotion ou pas.

Donc en résumé, pour être sûr de faire des affaires, il faut comparer les prix, et idéalement avoir fait du repérage en amont. Et si vous ne trouvez pas votre bonheur ce vendredi, vous pourrez peut-être vous rattraper lundi. Le Cyber Monday a été créé pour les retardataires. Mais généralement, les offres sont moins intéressantes.