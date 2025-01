Minute conso : connaissez-vous le leasing immobilier ?

Le leasing, ou location avec option d’achat, offre la possibilité d’acquérir le bien à la fin du bail, à un prix fixé dès le départ.

Et en ce qui concerne l’immobilier, cela peut être un bon moyen d’accéder à la propriété, lorsqu’il vous est impossible d’avoir recours à un prêt bancaire. Cette solution s’adresse aux acquéreurs solvables, mais non finançables. Généralement, ça peut convenir pour des personnes aux revenus instables, comme des entrepreneurs, ou alors des personnes sans apport.

Dans les faits, concrètement, le leasing immobilier, proposé par des sociétés spécialisées, dure entre 3 et 5 ans. Durant cette période, vous versez une indemnité qui deviendra votre apport lors de la levée d’option d’achat, et qui vous permettra de multiplier vos chances d’obtenir un crédit. Et si finalement vous renoncez à acheter, l’épargne versée pendant la phase locative vous est restituée, après déduction des frais de remise en vente du bien.

Si le leasing immobilier offre de nombreux avantages, cela a quand même un coût. L’entreprise de leasing va vous prélever des frais de dossier, d’accompagnement, ou de gestion, qui peuvent représenter jusqu’à 5% du prix du logement.