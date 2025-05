Minute conso : consommer des oeufs tous les jours est-il bon pour la santé ?

Nous consommons de moins en moins de viande. Selon un sondage Harris Interactive publié en mars dernier, 53% des Français prétendent aujourd’hui manger moins de viande, d’abord pour une question d'ordre économique, mais aussi pour des questions de santé.

On peut donc se poser la question, pouvons remplacer la viande par les œufs très appréciés pour leur rapport qualité-prix et combien pouvons-nous en consommer par semaine ?

Un oeuf par jour, c'est bon pour la santé

Selon plusieurs études scientifiques publiées l’année dernière, il est possible de manger un œuf tous les jours et c’est même bon pour la santé.

Les œufs permettraient notamment de prévenir l’ostéoporose, maladie osseuse. Certes, les oeufs contiennent du cholestérol, mais il s'agirait de "bon gras" selon les scientifiques et consommés raisonnablement, les oeufs n'augmenteraient pas le risque d'AVC chez les personnes en bonne santé. Ce cholestérol est contenu dans le jaune qui contient aussi des antioxydants tandis que le blanc contient des vitamines, du zinc ou encore des protéines.

Lorsqu’on parle d’un œuf tous les jours, il faut aussi prendre en compte ceux qui font partie des préparations comme dans les quiches. On comptera donc environ 7 oeufs par semaine.

En France, aujourd’hui, nous mangeons en moyenne 220 œufs par an, soit un petit peu plus de 4 œufs par semaine et par personne.

Le Mexique, le Japon et la Chine seraient les pays les plus consommateurs d’œufs avec 300 œufs consommés par an et par personne, soit près de 6 œufs par semaine.