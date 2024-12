Minute conso : des astuces pour mieux gérer son budget

Depuis quelques années maintenant, des comptes instagram ou TikTok spécialisés dans ces bons conseils fleurissent sur les réseaux sociaux. Et très souvent, c’est la méthode du « cash stuffing » qui est mise en avant. Le principe est simple : déduire ses charges mensuelles, retirer l’argent qui reste au distributeur, et le répartir dans différentes enveloppes selon vos besoins.

Une enveloppe consacrée aux loisirs, une autre pour le restaurant, ou pour s’acheter des vêtements. L’intérêt ? Avoir plus de visibilité sur l’argent qu’il vous reste et le budget dont vous disposez. Ça évite de payer avec sa carte à tout va, sans réellement se rendre compte de ce qu’on dépense et finalement se retrouver à découvert. Alors que quand l’enveloppe est vide… elle est vide.

Une autre astuce pour, cette fois, économiser : les challenges d’épargne. Il en existe plusieurs que vous pouvez retrouver sur internet, comme le « défi 52 semaines ». On compte 52 semaines dans l’année. Semaine une, vous mettez 1 euro de côté, semaine deux, 2 euros…. Et à la fin de l’année, vous aurez mis au total 1378 euros.