Minute Conso : des boitiers qui n'économisent pas tant d'énergie

Attention aux boitiers économiseurs d’énergie censés réduire drastiquement vos factures d’électricité au quotidien, il s'agit très souvent d'escroqueries.

Vous avez peut-être déjà vu passer des publicités sur Internet, dans lesquelles on nous promet monts et merveilles, arguments scientifiques à l’appui, et qui nous emmènent vers un site d’achat pour valider la commande.

Quelques exemples d’après le site : SmartEnergy, Voltbox ou encore Neowatt. D'après « Deus Ex Silicium », une chaîne YouTube spécialisée dans l’électronique numérique, une grosse partie de ces boîtiers consomment plus d’électricité qu’ils ne vous ont fait vraiment gagner.

Trois conseils : demandez plutôt l’avis d’un spécialiste ou des personnes de votre entourage avant d’acheter quoi que ce soit. Ne cliquez pas sur n’importe quel lien quand vous êtes sur Internet et vérifiez d’où vient l’information. Enfin, dans le but de faire de vraies économies d’énergie, n’hésitez pas à prendre conseil sur des sites Internet officiels, comme celui de l’Agence de la transition écologique : l’Ademe.