Minute Conso : des friandises critiquées aux caisses des supermarchés

En effet, cela peut survenir quand on voit toutes les sucreries dans nos magasins, que ce soit en caisse, mais aussi en rayons ou encore en tête de gondole.

L’UFC Que Choisir a dénoncé ce genre de situations la semaine dernière dans une étude après une enquête de terrain.

Un comportement qui ne passe pas pour l’association de consommateurs puisqu’en 2008, le gouvernement avait demandé aux distributeurs de retirer toutes les confiseries des endroits stratégiques du magasin.

Mais visiblement, près de 15 ans plus tard, plus de 85% des 600 magasins passés à la loupe de l’UFC mettent à nouveau des friandises près de leurs caisses.

Et si vous voulez savoir le nom des mauvais élèves, l’association n’hésite pas à les citer. Sont concernés 93% des supermarchés chez Lidl, 89% chez Intermarché, 87% chez Carrefour et 84% chez Leclerc et Système U.

Suite à ces chiffres, l’UFC Que Choisir regrette une surexposition des enfants au marketing de l’alimentation trop sucrée ou trop grasse.

Conclusion, sans surprise, l’association demande aux enseignes de retirer immédiatement toutes les confiseries en sortie de magasin et de mettre davantage en avant les aliments qui ont une bonne qualité nutritionnelle.