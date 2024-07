Pour les voyages, on connait tous l’application SNCF Connect si on veut partir en train. Pourtant il y a pas mal de monde qui critique l’application au quotidien pour son manque d’ergonomie, notamment.

Justement, sachez qu’il y a d’’autres solutions qui existent pour connaitre les tarifs les plus intéressants ou les changements de gares les plus pertinents.

Sur son site Internet, l’UFC Que Choisir parle de Trainline, Tictactrip, Kombo ou Omio. Selon l’association de défense des consommateurs, toutes ces start-up proposent les mêmes options que SNCF Connect, et bien plus encore.

C’est-à-dire que contrairement à l’application de la compagnie ferroviaire, toutes celles précédémment citées nous indiquent des itinéraires et des prix que ne propose pas la SNCF, comme, par exemple, des trajets avec la Renfe, les chemins de fer espagnols.

Par ailleurs, dans ce secteur aujourd’hui, il y a beaucoup plus d’offres qu’auparavant sur le marché. Ce qui fait qu’on peut s’y perdre un peu. Grâce à ces start-up, cela permet d’y voir plus clair pour comparer les voyages et les options de trajets les plus intéressants.