Une aide financière qui soulage le porte-monnaie de bon nombre de Français : l'allocation de rentrée scolaire. Et bonne nouvelle puisque cette année, son montant est revalorisé de 4,5%.

Petit rappel : l’ARS est réservée aux enfants de 6 à 18 ans, elle touche à peu près trois millions de personnes.

Dans le détail, le montant du coup de pouce est de plus de 416 euros pour les jeunes de 6 à 10 ans. Cela monte à plus de 439 euros pour les 11-14 ans, et 454 euros pour les 15-18 ans.

N’oubliez pas, pour la toucher, il faut être allocataire de la CAF, et ne pas gagner plus qu’un certain plafond en fonction de l’âge de son enfant. Les revenus qui sont pris en compte sont ceux de 2022.

Exemple pratique si vous avez un enfant à charge : il ne faut pas toucher plus de 27.141 euros.

Enfin, il n'y a rien besoin de faire, le versement de l'allocation de rentrée scolaire est automatique. Mais toutefois, n’oubliez pas de donner un certificat de scolarité à votre CAF si votre enfant rentre en CP cette année.